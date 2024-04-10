Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis

Frauen-Power gegen Helden der Nachhaltigkeit

SAT.1Staffel 2Folge 8vom 10.04.2024
Frauen-Power gegen Helden der Nachhaltigkeit

Frauen-Power gegen Helden der NachhaltigkeitJetzt kostenlos streamen

Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis

Folge 8: Frauen-Power gegen Helden der Nachhaltigkeit

103 Min.Folge vom 10.04.2024Ab 6

Viktoria Fuchs und Haya Molcho treten im kulinarischen Duell gegen Matthias Gfrörer & Lucki Maurer an. Besonders der Kühlschrank von Lkw-Fahrerin Jessy aus Thüringen fordert die Gaumenkünstler:innen heraus, denn sie sollen daraus schmackhaften und vor allem gesunden Proviant für eine Truck-Tagestour zaubern.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis
SAT.1
Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis

Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis

Alle 2 Staffeln und Folgen