Küstenwache
Folge 12: Traumtänzer
Torsten Schmidt betreibt zusammen mit seiner amerikanischen Freundin Cathie in Neustadt das Hotel und die Bar Rainbow. Cathie, die Heimweh hat, glaubt, dass Torsten das Hotel verkaufen will. Tatsächlich handelt es sich bei dem von ihm in Aussicht gestellten bevorstehenden Geldsegen um die Beute aus einem Überfall. Bevor er sich mit Cathie und dem Geld absetzen kann, muss Schmidt allerdings seinen Komplizen Herbert Lemberg verschwinden lassen. Er leiht sich vom alten Willi Albrecht ein Boot und lockt Lemberg an Bord. Stunden später entdeckt die Mannschaft der "Albatros" Schmidt mit seinem havarierten Boot auf hoher See. Ohne etwas Auffälliges zu bemerken, geht Unterbaur an Bord, um den Maschinenschaden beheben zu helfen. Ehlers und Friederike Hansen, die sich heimlich verabredet haben, können ihre Zweisamkeit an Land nicht lange genießen. Einsatzleiter Weber taucht mit dem Hamburger Kripomann Bollmann bei ihnen auf. Bollmann ist Schmidt und Lemberg schon länger auf der Spur, bislang aber fehlen endgültige Beweise. Deswegen möchte er, dass Friederike, die mit Cathie befreundet ist, die junge Frau aushorcht. Friederike stimmt schweren Herzens zu, scheint doch dies der einzige Weg zu sein, um Torsten Schmidt zu überführen. Die Kripo ist jedoch nicht Schmidts einziges Problem. Willi Albrecht hat ihn und Lemberg beobachtet. Jetzt versucht der alte Fischer, sein Wissen zu Geld zu machen und Schmidt zu erpressen.
