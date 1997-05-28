Küstenwache
Folge 7: Der Schleuser
Die Besatzung der Albatros stößt auf ein leeres Schlauchboot, das in der Ostsee treibt. Nur eine Kinderpuppe deutet darauf hin, dass zuvor Menschen an Bord waren. Von den Passagieren fehlt jede Spur. Kapitän Ehlers und Friederike Hansen befürchten, dass sie es mit einem besonders brutalen Fall von Menschenschmuggel zu tun haben. Immer wieder kommt es vor, dass gewissenlose Kapitäne wehrlose illegale Passagiere auf hoher See aussetzen und ihrem Schicksal überlassen. Um einen Anhaltspunkt zu finden, nimmt Ehlers die in Neustadt vor Anker liegenden Schiffe unter die Lupe. Dabei stößt er auf Lutz Gerwinat, den Kapitän der unter litauischer Flagge fahrenden Lydia. Im Laderaum des Schiffes finden sich leere Kojen. Doch dieser Hinweis reicht noch lange nicht, um gegen Gerwinat vorzugehen. Nur einem Zufall verdanken es Ehlers und Hansen, dass sie kurz darauf beobachten können, wie ein Mann an Bord der Lydia geht und Gerwinat ein Bündel Geldscheine in die Hand drückt. Es handelt sich um Jayi Kumaratunga, einen tamilischen Ingenieur aus Sri Lanka. Er lebt und arbeitet zwar in Deutschland, kann jedoch keine Aufenthaltsgenehmigung für seine Familie erhalten. Ganz offensichtlich versucht er nun, seine Angehörigen mit Gerwinats Hilfe illegal zu sich zu holen. Mittlerweile hat man an der Küste die ertrunkene Besatzung des von der Albatros aufgebrachten Schlauchbootes entdeckt. Ehlers setzt alles daran, den Kurs des Schleuserschiffes zu entdecken, bevor erneut Menschen in Lebensgefahr geraten.
