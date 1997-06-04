Küstenwache
Folge 8: Personenschutz
Erik Ehlers will an einer Demonstration teilnehmen, die sich gegen einen Hotel-Hochhausbau an der Küste wendet. Zu seiner Verblüffung interessiert sich sein Vater ebenfalls dafür: Die Albatros ist zu einem Sondereinsatz eingeteilt, um die friedliche Kundgebung vor angedrohten Störaktionen zu schützen. Der für den Bau zuständige Staatssekretär Schündler macht seine Jacht flott, um einmal ganz alleine auszuspannen, wie er Hafenmeister Gause berichtet. Allerdings wird er kurz darauf von dem Journalisten Harry Buntin dabei beobachtet, wie er die attraktive Elvira Persen an Bord nimmt. Buntin fotografiert die Szene. Die Bilder verkauft er umgehend an Elviras Ehemann, den geradezu krankhaft eifersüchtigen Waffennarren Michael Persen. Nur der Geistesgegenwart des Hafenwartes Gause ist es zu verdanken, dass es nicht zu einem Eifersuchtsdrama auf hoher See kommt: Als er Persen mit einem Gewehr bewaffnet auf sein Boot stürmen sieht, informiert Gause vorsichtshalber die Küstenwache. Die Albatros wird daraufhin von ihrem Sondereinsatz abgezogen und dem Staatssekretär als Personenschutz zugeteilt. Obwohl Ehlers verhindern kann, dass Persen auf Schündler losgeht, ist dem Politiker die Bewachung gar nicht so angenehm. Er will auf keinen Fall zugeben, dass Elvira Persen tatsächlich bei ihm an Bord ist. Um einen Skandal zu vermeiden, muss Elvira heimlich die Jacht verlassen. Im Hafen aber wartet ihr rachsüchtiger Ehemann.
