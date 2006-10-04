Küstenwache
Folge 3: Reine Vertrauenssache
Kurz bevor Ehlers und Unterbaur mit dessen neuer Yacht aufbricht, erfährt der Kapitän, dass eine Beschwerde wegen Missverhaltens im Dienst gegen ihn eingereicht wurde. Im Industriegebiet Kaliningrads kommt es zu dramatischen Szenen. Ein junger Mann wird von zwei Polizisten in Zivil verfolgt. Doch ihm gelingt, zunächst in einem gestohlenen Auto und später auf der Yacht von Jenny Färber und Juri Lotschenko, einem Journalistenpärchen, die Flucht vor seinen Verfolgern. Unterdessen geht in der Einsatzzentrale der Küstenwache eine Meldung der russischen Polizei ein, die mitteilt, dass Tschaikov ein entflohener Strafgefangener sei, der auf seiner Flucht zwei Menschen getötet habe.
