Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Küstenwache

Reine Vertrauenssache

KultKrimiStaffel 10Folge 3vom 04.10.2006
Reine Vertrauenssache

Reine VertrauenssacheJetzt kostenlos streamen

Küstenwache

Folge 3: Reine Vertrauenssache

44 Min.Folge vom 04.10.2006Ab 12

Kurz bevor Ehlers und Unterbaur mit dessen neuer Yacht aufbricht, erfährt der Kapitän, dass eine Beschwerde wegen Missverhaltens im Dienst gegen ihn eingereicht wurde. Im Industriegebiet Kaliningrads kommt es zu dramatischen Szenen. Ein junger Mann wird von zwei Polizisten in Zivil verfolgt. Doch ihm gelingt, zunächst in einem gestohlenen Auto und später auf der Yacht von Jenny Färber und Juri Lotschenko, einem Journalistenpärchen, die Flucht vor seinen Verfolgern. Unterdessen geht in der Einsatzzentrale der Küstenwache eine Meldung der russischen Polizei ein, die mitteilt, dass Tschaikov ein entflohener Strafgefangener sei, der auf seiner Flucht zwei Menschen getötet habe.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Küstenwache
KultKrimi
Küstenwache

Küstenwache

Alle 17 Staffeln und Folgen