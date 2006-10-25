Zum Inhalt springenBarrierefrei
KultKrimiStaffel 10Folge 6vom 25.10.2006
44 Min.Folge vom 25.10.2006Ab 12

Während einer Patrouillenfahrt fischen Kapitän Ehlers und seine Crew die Leiche des Weltenbummlers Franz Gebauer aus der Ostsee. Der Mann ist vermutlich ertrunken, da keine Spuren von Gewalt zu erkennen sind. Die späteren Untersuchungen ergeben allerdings, dass Gebauer Nahrungsmittelallergiker war und - ausgelöst durch einen allergischen Schock - über Bord seines alten Kutters gegangen und erstickt ist. Vermutlich war der vermeintliche Unfall ein ausgeklügelter Mord. Doch wer hätte Interesse daran, den alten Seebären zu ermorden? Wenig später taucht eine ältere, skurril gekleidete Dame in der Einsatzzentrale der Küstenwache auf: Eva Weingärtner.

