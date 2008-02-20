Zum Inhalt springenBarrierefrei
Küstenwache

Das Geheimnis der Hansekogge

KultKrimiStaffel 11Folge 19vom 20.02.2008
44 Min.Folge vom 20.02.2008Ab 12

Ein Funkspruch erreicht die Küstenwache. Ein Frachtschiff hat ein führerloses Boot gesichtet, das auf eine viel befahrene Schifffahrtsstraße zutreibt. Es scheint Schlagseite zu haben und ist vom Kentern bedroht. Gerade noch rechtzeitig kann die Crew vor Ort eine Kollision und den drohenden Untergang des Bootes verhindern. Dabei sind alle geschockt, als sie im Cockpit des Kajütbootes einen bewusstlosen, schwer verletzten Mann in einer Blutlache liegen sehen. Es ist Bernd Degen, Kalle Schneidewinds Vetter.

