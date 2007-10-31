Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Küstenwache

Die letzte Chance

KultKrimiStaffel 11Folge 4vom 31.10.2007
Die letzte Chance

Die letzte ChanceJetzt kostenlos streamen

Küstenwache

Folge 4: Die letzte Chance

44 Min.Folge vom 31.10.2007Ab 12

Nach einer ruhigen und ereignislosen Patrouille-Nacht erreicht die Crew der "Albatros II" in der Morgendämmerung ein dringender Notruf. Auf See wurde eine Segelyacht gesichtet, die scheinbar führerlos in der Fahrrinne treibt. Unverzüglich steuern Kapitän Ehlers und sein Team die angegebene Position der Yacht an. In der Kajüte unter Deck herrscht große Unordnung. Dann macht die Küstenwache einen grausamen Fund: die Leiche eines Mannes, der wahrscheinlich erschlagen wurde. Alles deutet auf einen Raubüberfall hin, und schnell wird klar, was die Täter gezielt gesucht und offenbar entwendet haben. An Bord seiner Yacht hatte der ermordete Eigner Lars Brücken offenbar mehrere wertvolle Edelsteine auf-bewahrt.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Küstenwache
KultKrimi
Küstenwache

Küstenwache

Alle 17 Staffeln und Folgen