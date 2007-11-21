Küstenwache
Folge 7: Tödliche Botschaft
Im Morgengrauen versperrt noch dichter Nebel die Sicht, als eine dringende Meldung die "Albatros II" erreicht. Auf hoher See ist eine Yacht ohne Positions-lichter gesichtet worden. Unverzüglich begibt sich die Crew zum genannten Seegebiet, um einem möglichen Unfall vorzubeugen. Als sie endlich über Fernglas einen Blick auf die "Junior II" werfen können, wird sofort klar, dass die Situation auf dem Boot ernster ist, als zunächst vermutet: Auf Deck ist nämlich ein menschlicher Körper zu erkennen, der regungslos auf den Planken liegt. Johann Brehme, den die Crew anhand seiner Papiere sofort identifizieren kann, wurde offenbar mit einem Schuss in die Brust ermordet.
