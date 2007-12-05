Küstenwache
Folge 9: Die Angst im Nacken
44 Min.Folge vom 05.12.2007Ab 12
Eine Hochseeyacht treibt führerlos auf der Ostsee. Mit höchster Vorsicht und sich gegenseitig Sicherung gebend klettern Kapitän Ehlers und Wachhabende Saskia Berg an Deck. Tatsächlich scheint niemand an Bord zu sein. In der Kajüte finden sie gepackte Reisekoffer. Wollte der Führer der Yacht auf eine längere Reise gehen und ist eventuell bei dem Sturm am Vorabend über Bord gegangen? Berg inspiziert das Gepäck. Plötzlich hört sie ein leises Rascheln im Nebenraum. Mit der Waffe in Anschlag öffnet sie die Tür. Überrascht blickt sie in das verängstigte Gesicht eines Jungen.
