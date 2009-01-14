Küstenwache
Folge 14: Mayday
Es ist noch früh am Morgen, als Jens Storm von der Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger (DGzRS) seinen Dienst antritt. Auf dem Weg zu seinem Rettungskreuzer "Bremen" begegnet er Lutz Voss. Der 18-jährige Junge ist begeisterter Lebensretter und eifrig bei der DLRG engagiert. Storm ist für ihn eine Art Vorbild. Der erfahrene Seefahrer spürt, dass dem Jungen etwas auf dem Herzen liegt. In der Tat hatte dieser wieder Streit mit seinem Vater. Denn Michael Voss verlangt, dass sein Sohn eine Ausbildung beginnt, um eines Tages die familieneigene Reederei zu übernehmen. Doch Lutz möchte Nautik studieren und später, wie Storm, als Seefahrer für die DGzRS zu arbeiten. Ein Anruf auf Storms Handy unterbricht die Unterhaltung: Auf See wird eine über Bord gefallene Person vermisst. Genaueres kann dem Telefonat nicht entnommen werden - der Kontakt bricht ab. Storm stürzt an Bord der "Bremen" und läuft aus. Über den Notruf informiert er die Küstenwache und bittet sie um Hilfe. Aufgeregt verfolgt Lutz den Funkverkehr von seiner Station aus. Doch als Storm den Einsatzort erreicht, können er und sein Team nur den leblosen Körper einer im Wasser treibenden Frau bergen. Entsetzt blickt Storm in das Gesicht der Toten: Es handelt sich um Hilka Voss, Lutz' Mutter.
