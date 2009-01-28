Küstenwache
Folge 16: Stummer Hass
Es ist noch früh am Morgen. Die Albatros II liegt im Hafen, bereit zum Auslaufen. Von der Einsatzzentrale der Küstenwache kommend, erscheinen schon die ersten Crewmitglieder am Pier. Gespannt und aufgeregt werden sie dort bereits erwartet: Leonie Stern tritt ihren ersten Tag als neue Bootsfrau in Kapitän Ehlers` Team an. Die junge Kommissarin strahlt ihre Kollegen an, trotzdem zeigen diese sich verhalten. Zu frisch und schmerzhaft ist die Erinnerung an den tragischen Tod von Alexandra Johannson, deren Stelle Leonie Stern in der Mannschaft nunmehr einnehmen soll. Und auch die erste Herausforderung lässt nicht lange auf sich warten: Die Crew sichtet ein auf See treibendes Fischernetz, in dem sich die Leiche eines Mannes verfangen hat.
