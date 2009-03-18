Küstenwache
Folge 21: Blackout
Es ist noch früh am Morgen auf der Ostsee. Die Tauchgruppe um Trainer Hannes Janssen hat schon einen ersten Tauchgang absolviert und versammelt sich an Bord der Motoryacht Glaukos. Als Letzte steigt Nadja Lenich aus dem Wasser. Ihre Niedergeschlagenheit an diesem Tag entgeht Janssen keineswegs, doch es gelingt ihm nicht, seinen Schützling aufzuheitern. Weniger beunruhigt scheinen dagegen Robin Stehlke und Silke Lenich. Nadjas Freund und ihre jüngere Schwester gehören derselben Trainingsgruppe an, die nun wieder in die Ostsee gehen muss, da ein Kompass in der Tiefe vermisst wird. Alle verteilen sich schnell unter Wasser und schwimmen Richtung Grund. Plötzlich wird Nadja von einem anderen Taucher festgehalten. Der Angreifer reißt der jungen Frau Tauchermaske und Mundstück vom Gesicht, und es beginnt ein erbitterter Kampf um Leben und Tod. Als das Schiff der Küstenwache nach einem Notruf die Position der Glaukos erreicht, liegt Nadja bewusstlos an Deck. Verzweifelt versucht Janssen die junge Frau wiederzubeleben. Als sie endlich die Augen aufschlägt, kann sich Nadja an das Geschehene aber nicht mehr erinnern. Das Team um Kapitän Ehlers muss also bei seinen Ermittlungen auf die Hilfe der einzigen Augenzeugin verzichten. Allen ist dabei bewusst, dass die junge Frau weiterhin in großer Lebensgefahr schwebt, denn der Täter könnte - um Nadja endgültig zum Schweigen zu bringen - jederzeit wieder zuschlagen. Nadjas tragisches Schicksal geht Kai Norge sehr nahe. Um der jungen Frau Mut zu machen, besucht er sie regelmäßig im Krankenhaus. Inzwischen kommen immer wieder neue Indizien ans Licht, die gegen Silke sprechen. Beide hatten sich in der Vergangenheit heftig gestritten. Aber auch gegen Trainer Hannes Janssen recherchieren die Ermittler der Küstenwache Fakten, die diesen schwer belasten. Er hatte durch einen Betrug dem Tauchclub eine hohe Summe Geld entwendet.
