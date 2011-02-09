Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ostsee funkelt im Sommer-Sonnenlicht. Friedlich und einsam schaukelt ein Motorboot auf den Wogen. Aus dem Wasser taucht die 20-jährige Renée Tiberius auf und klettert an Bord. Kurze Zeit später rast ein weiteres Motorboot heran. Renées Kindergartenfreund Toni Jaschke will sie zur Rede stellen. Ein heftiger Streit entbrennt zwischen den beiden. Renée, die sich kurz zuvor noch zwei seeblaue Pillen einer angesagten Clubdroge eingeworfen hat, verliert das Gleichgewicht und stürzt. Am nächsten Tag wird Toni Jaschke von der Küstenwache auf dem treibenden Motorboot gefunden - tot. Er wurde hinterrücks erschossen. Offenbar war Renée die letzte, die ihn lebend gesehen hat. Hat sie im Drogenwahn die Kontrolle verloren?

