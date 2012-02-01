Küstenwache
Folge 18: Verlorene Unschuld
Sören Gutbrodt und Peer Kuchta, zwei Schüler eines Segelinternats, sind mit einer Jacht auf der Ostsee unterwegs zur dänischen Küste. Aufgeregt schwärmen sie schon von der "Riesenparty", die sie steigen lassen wollen. Plötzlich bewegt sich etwas unter der Persenning, und ihr Mitschüler Benni Abs kriecht darunter hervor. Grinsend erklärt er, er werde mitkommen. Peer geht Benni wütend an den Kragen, doch Sören wiegelt ab. Dann würden sie Benni eben mitnehmen. Einige Tage später entdeckt die Küstenwache während ihrer Patrouillenfahrt eine reglos im Wasser treibende Person: Benni Abs. Schnell ist klar, dass es sich bei dem Jungen um den Schüler eines Segel-Internats in Dahme handelt. Er wurde bereits als vermisst gemeldet.
