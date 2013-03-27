Vergiftete FreundschaftJetzt kostenlos streamen
Küstenwache
Folge 11: Vergiftete Freundschaft
Sanitäter Kai Norge freut sich über einen besonderen Einsatz: Unter dem Kommando seiner alten Studienfreundin Kapitän Julia Wiegold leistet er vorübergehend Dienst auf einem Kontroll- und Streifenboot der Küstenwache. Wiegold hat seit ihrer gemeinsamen Ausbildung eine steile Karriere gemacht und steht kurz vor einer weiteren Beförderung. Auch sie freut sich über das Wiedersehen mit Norge, den sie als Freund und Kollegen schätzt. Plötzlich wird am Horizont der Rauch einer Signalnotrettungsfackel sichtbar. Wiegold gibt Kommando, sich auf einen Notfall einzurichten und Kurs in Richtung des Rauchsignals zu nehmen. Als sie und Norge an Deck eines Ausflugsbootes klettern, finden sie eine bewusstlose Frau, die offenbar eine Vergiftung erlitten hat. Der Sanitäter ergreift sofort Ersthelfermaßnahmen. In diesem Moment fällt ein Schuss. Norge blickt erschrocken auf. Kapitän Wiegold hat auf einen Unbekannten geschossen, der nun lebensgefährlich verletzt zusammenbricht.
