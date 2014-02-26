Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Küstenwache

Die letzte Prüfung

KultKrimiStaffel 16Folge 21vom 26.02.2014
Die letzte Prüfung

Die letzte PrüfungJetzt kostenlos streamen

Küstenwache

Folge 21: Die letzte Prüfung

44 Min.Folge vom 26.02.2014Ab 12

Der Tauchgang in die Tiefen der Ostsee wird Philipp Omesas, Professor am Institut für Schiffbau, zum Verhängnis. Ein kleines Problem mit seinem Atemregler hat fatale Folgen. Plötzlich entweicht die Luft unkontrolliert. Omesas versucht vergeblich, das Ventil zu schließen, doch in kurzer Zeit ist seine Pressluftflasche leer. Mehr als eine Stunde später entdeckt die Küstenwache eine Notfallboje. Sofort leitet Kapitän Ehlers eine Rettungsmaßnahme ein, doch der Professor kann nur noch tot geborgen werden. Hatte er keinen Tauchpartner, der ihm hätte helfen können? Kaum vorstellbar, so weit draußen auf See.

Weitere Folgen in Staffel 16

Alle Staffeln im Überblick

Küstenwache
KultKrimi
Küstenwache

Küstenwache

Alle 17 Staffeln und Folgen