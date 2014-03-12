Küstenwache
Folge 23: Spielball der Wellen
Der neue Kapitän der "Küstenwache", Thure Sander, im Einsatz: Ein Mann verschwindet von Bord einer Yacht: War es ein Unfall oder wurde er ermordet? Eigentlich wollen Thorben und Ilka Trendelburg mit ihrer Motoryacht auf große Fahrt rund um die Welt gehen. Ihre Reise startet romantisch. Bei einsetzender Dunkelheit setzt Thorben den Anker und öffnet eine Flasche Champagner. Nach vielen arbeitsreichen Jahren und dem Verlust seiner ersten Ehefrau, hat Thorben mit Ilka eine neue Liebe gefunden. Nun wollen sich beide endlich mehr Zeit füreinander nehmen. Doch als Ilka am frühen Morgen an Deck kommt, ist Thorben verschwunden. Blutspuren deuten auf einen Kampf hin. Wurde ihr Mann nachts überfallen und entführt?
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick