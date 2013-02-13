Küstenwache
Folge 6: Dunkle Verschwörung
44 Min.Folge vom 13.02.2013Ab 12
Marten Feddersen und Kai Norge sind mit dem Kontrollboot auf der Ostsee und suchen die Wasseroberfläche ab. Plötzlich entdecken sie einen verendeten Zugvogel. Merkwürdig ist, dass der tote Vogel rote Pusteln auf der Brust und am Hals aufweist. Kapitän Thure Sander gibt Anweisung, auf die "Albatros II" zurückzukehren. Den Vogel soll Norge später an Land zu einem Spezialisten bringen, um ihn untersuchen zu lassen. Kurze Zeit später bekommt Ben Asmus einen Anruf von der aufgeregten Antonia Polack. Die 18-jährige Frau ist beunruhigt, weil ihr Freund Arne Pereson verschwunden ist.
