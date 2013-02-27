Küstenwache
Folge 8: Rache, kalt serviert
m Neustädter Yachthafen geht eine vierköpfige Gruppe von Hobbyköchen an Bord der Traditionsyacht "Kittchen", um mit dem Sternekoch Joe Brandel auf See hinauszufahren und dort ein Vier-Gänge-Menü zu zaubern. Der exquisite Kochkurs übt auch deshalb einen besonderen Reiz auf seine Teilnehmer aus, weil Chefkoch Brandel in seinem früheren Leben Mitglied einer Straßengang war und bis vor zwei Jahren noch wegen Totschlags im Gefängnis saß, wo er schließlich erfolgreich eine Ausbildung zum Koch absolvierte. Jetzt wird der einstige "bad boy" von Karen Mehnert gemanagt, einer Unternehmerin mit Sinn für publicityträchtige Event-Gastronomie, die das Restaurant "Joe's Kittchen" gegründet und Joe Brandel als Chefkoch an Bord geholt hat. Die beiden sind inzwischen auch privat ein Paar. Doch der Kochkurs verläuft anders als geplant: Einer der Teilnehmer, der Spediteur Siegfried Kanopka, erleidet plötzlich auf hoher See einen Erstickungsanfall und braucht dringend medizinische Hilfe. Sofort sendet Joe Brandel einen Notruf an die Küstenwache. Als Kapitän Saskia Berg, die vorübergehend das Kommando auf der "Albatros II" übernommen hat, und Bootsfrau Pia auf der "Kittchen" eintreffen, können sie nur noch den Tod Kanopkas feststellen.
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick