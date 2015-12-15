Küstenwache
Folge 16: Flucht in Ketten
Überfall auf eine Motoryacht: Der maskierte Täter bedroht ein Liebespaar mit einer Waffe. Als die Küstenwache eintrifft, gelingt es ihm, Pia Cornelius als Geisel zu nehmen. Er zwingt sie, mit ihm in sein Schnellboot zu steigen. Seine Verfolger kann er abhängen. Cornelius ist auf sich alleine gestellt. Als der Maskierte von ihr verlangt, über Bord zu springen, zieht Cornelius im Handgemenge ihre Handschellen aus der Halterung am Gürtel und kettet sich an ihren Geiselnehmer. Wütend reißt dieser sich die Skimaske vom Kopf und Cornelius blickt in die unruhigen Augen von Anton Höflich. Auch die Küstenwache ist inzwischen hinter die Identität des Geiselnehmers gekommen. Höflich war bislang ein unauffälliger Sportstudent.
