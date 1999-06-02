Küstenwache
Folge 9: Mitten ins Herz
Eine maskierte Bande überfällt eine große Villa am Meer. Der Hausbesitzer wird niedergeschlagen, Wertgegenstände zusammengerafft, die Telefonanlage lahmgelegt. Blitzschnell verlassen die Männer, die Masken von Fidel Castro, Che Guevara und Erich Honecker tragen, das Haus und fliehen mit Jetskis aufs offene Meer. Dem Hausbesitzer gelingt es, von seiner Jacht aus die Küstenwache zu verständigen. Kapitän Ehlers nimmt die Verfolgung auf. Doch bevor die "Albatros" die Gangster stellen kann, erreichen sie dänisches Hoheitsgebiet. In der Einsatzzentrale informiert Gruber Kapitän Ehlers, daß die Bande, die sich "Cuba libre" nennt, schon längere Zeit in Dänemark aktiv ist und immer nach demselben Muster zuschlägt. Die "Albatros" soll in nächster Zeit in Küstennähe patrouillieren. Unterdessen begleitet Bootsfrau Anke Diekmann Funker Hohmann an den Strand von Gröwitz. Hohmann will ihr seine neue Liebe Karen vorstellen, die mit zwei Freunden und ihrem Bruder einen Wassersportverleih führt. Karens Bruder Kim wacht jedoch eifersüchtig über seine "kleine" Schwester. Am nächsten Tag fährt die "Albatros" Patrouille, doch alles bleibt ruhig. Als Kapitän Ehlers schon Kurs Heimathafen anordern will, entdeckt Wachoffizier Larsen ein Motorboot, das sich mit hoher Geschwindigkeit aus dänischen Gewässern nähert. Die "Albatros" nimmt die Verfolgung auf und kann die Bande in ihrem Motorboot stellen. Es kommt zu einem Schußwechsel, doch die maskierten Täter können mit Taucherausrüstungen in die Tiefe der See entkommen. An Deck ihres Motorboots findet Hohmann einen Talisman, den er von Karin kennt. Er ist schockiert: Seine neue Freundin soll etwas mit der Bande zu tun haben?
