Küstenwache
Folge 11: Ufos über Vineta
Seltsame Dinge ereignen sich an der Ostseeküste. Während das Archäologen-Ehepaar Drömling im Greifswalder Bodden nach der sagenumwogenen Stadt Vineta sucht, werden sie auf ihrer Jacht von einem unbekannten Objekt angegriffen. Kurz bevor die "Albatros" die Position der Jacht erreicht, setzen plötzlich die Motoren aus, Radar und Kompass scheinen außer Kontrolle zu geraten. Auf der Jacht finden Heike Schenk und Kalle Schneidewind das Ehepaar in verwirrtem Zustand, aber unversehrt. Sie berichten von einem UFO, das sie von einer Unterwasserbasis aus angegriffen habe. Kapitän Ehlers glaubt an eine Halluzination der sympathischen, aber etwas versponnenen Wissenschaftler. Doch zu seinem Erstaunen weist Gruber, der Chef der Einsatzzentrale, Ehlers an, die Jacht sofort nach Neustadt zu bringen. Im Heimathafen wartet ein Krankenwagen, der das Ehepaar zur Untersuchung abholt. Schneidewind wundert sich, er hatte keinen Krankentransport bestellt. Und Ehlers traut seinen Augen nicht, als unbekannte Männer in Schutzanzügen an Bord der Jacht gehen.
