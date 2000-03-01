Küstenwache
Folge 9: Auf eigene Faust
Am Timmendorfer Strand wird Wachoffizier Heike Schenk Zeugin der Entführung ihrer besten Freundin Charlotte Jordan. Kurz darauf trifft bei ihrem Vater, dem Reeder Karlheinz Jordan, ein Erpresserbrief ein. Die Entführer fordern 300000 Mark und drohen, Charlotte umzubringen, falls die Polizei eingeschaltet wird. Kapitän Ehlers bringt mit der "Albatros" unterdessen frisches Trinkwasser zum Frachter "Cargostar", der vor Neustadt auf Reede liegt. Die Besatzung aus aller Herren Länder ist auf Hilfe angewiesen, da sie seit Monaten auf ihre Heuer wartet. Trotz aller Beschwörungen weigert sich Reeder Jordan, die Kripo in den Entführungsfall einzuschalten. Heike Schenk überzeugt Jordan aber, dass sie ihm als Charlottes Freundin zur Seite stehen darf - in Zivil. Während Jordan versucht, das Geld aufzutreiben, melden sich die Entführer erneut und setzen die Geldübergabe für den nächsten Tag an.
