Küstenwache
Folge 12: Böser Schatten
Bei einem Tauchgang der Küstenwache kommt es zu einer lebensbedrohenden Situation für Wachoffizierin Rike Claasen. Die "Albatros" ist unterwegs, um verschiedene Munitionsversenkungsstellen in der Ostsee zu inspizieren. Als Rike die noch aus dem Krieg stammenden Fässer, welche gefährliche Kampfstoffe enthalten, auf dem Meeresgrund kontrolliert, verfängt sich ihre Sicherungsleine. Der Sauerstoff wird langsam knapp, und sie ist nicht in der Lage, sich selbst zu befreien. In einer dramatischen Rettungsaktion gelingt es Mark Benning, Rike an die Wasseroberfläche zu holen. Der ehemalige Marine-Kampftaucher ist Angestellter einer Bergungsfirma, die für die Küstenwache arbeitet. Die Crew feiert Mark stürmisch, schließlich riskierte er mit dem waghalsigen Tauchgang selbst sein Leben.
