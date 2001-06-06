Küstenwache
Folge 9: Schleuserjagd
Folge vom 06.06.2001
Die Küstenwache wird zu einer Fähre gerufen, auf der es zu einem dramatischen Zwischenfall gekommen ist: Ein junger Inder, allem Anschein nach illegal eingereist, wurde von einem Unbekannten niedergestochen. Während sich Kalle Schneidewind um den Schwerverletzten kümmert, sucht die restliche Crew sowohl nach dem Täter als auch nach anderen eingeschleusten Menschen. Als sie auf einen LKW stoßen, dessen Zollverplombung gebrochen ist, ergibt sich ein erster Hinweis, und schnell kann Kapitän Ehlers den verdächtigen Fahrer fassen. Doch von den restlichen Flüchtlingen findet sich auf der Fähre nicht die geringste Spur.
