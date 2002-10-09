Küstenwache
Folge 3: Möweninsel
Alarmbereitschaft für die Crew der "Albatros": Die Küstenwache soll den wegen Entführung und schwerer Körperverletzung angeklagten Rolf Brauer an Bord nehmen und anschließend nach Kopenhagen überführen. Mit Brauer hat die Mannschaft einen höchst gefährlichen Passagier auf dem Schiff: Während die "Albatros" ausläuft, gelingt es dem Schwerverbrecher, Kalle Schneidewind niederzuschlagen und über Bord zu springen. Die sofort eingeleitete Suche im Hafenbecken bleibt erfolglos. Allem Anschein nach muss Brauer einen Komplizen haben, der ihm eine Tauchausrüstung unter Wasser platzierte. Als kurz darauf eine Yacht als verschwunden gemeldet wird, weiß Kapitän Ehlers, dass Brauer seine Flucht übers Wasser fortsetzt - wahrscheinlich will er sich das Lösegeld holen, welches damals unauffindbar blieb. Unterdessen verbringt Wachoffizierin Rike Claasen ein paar Urlaubstage mit ihrer Freundin Maria. Die Biologin hat Rike auf eine Vogelschutzinsel eingeladen, wo sie eine ornithologische Station führt. Hier wollen die zwei in aller Ruhe und ohne Kontakt zur Außenwelt ausspannen. Für die restliche Crew beginnen inzwischen die Ermittlungen im Fall Brauer. Wie sich herausstellt, ist Brauer ein ehemaliger Kampftaucher der NVA. Eine Befragungs eines damaligen Opfers, der Industriellen Silvia Wenstedt und ihres Geschäftsführers Nielsen bringt allerdings keine weiteren Hinweise. Doch dann landet an der einsamen Möweninsel von Rike und Maria ein Mann, der vorgibt, sein Boot reparieren zu müssen. Rike merkt rasch, dass mit dem Fremden etwas nicht stimmt, und schon bald befinden sich die beiden Frauen in Lebensgefahr. Für die Küstenwache beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.
