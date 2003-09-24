Küstenwache
Folge 1: Gefährliche Versuchung
Auf dem Weg nach Bornholm bekommen Nathalie Menthes, ihre Schwester Helena und deren Freund Gregor Krawinkel unverhofften Besuch: Sie nehmen den völlig verstörten Profi-Segler Lars von der Weide, genannt "Skipper", an Bord ihres Schoners. Skipper berichtet, dass er kurz zuvor auf seiner Segelyacht "Belladonna" überfallen worden sei - eine Geschichte, die von Krawinkel misstrauisch aufgenommen wird. Zur gleichen Zeit ist die Crew der "Albatros" auf der Suche nach den Entführern des Großindustriellen Ipsen, der sich mittlerweile wieder auf freiem Fuß befindet. Die Entführer sind mit einem hohen Lösegeld spurlos verschwunden. Da geht bei Jan Kamp der Funkruf von Helena Menthes ein, die die Küstenwache von dem Zwischenfall alarmiert. Auch bei der anschließenden Befragung bleibt Skipper, der sich auf einer Probefahrt für eine geplante Weltumsegelung befand, bei seiner Version des Überfalls: Den Unbekannten, der sich der "Belladonna" bemächtigte, konnte Skipper außer Gefecht setzen, indem er ihn niederstach. Anschließend sei er mit dem Schlauchboot geflüchtet. Während Ehlers ihn verhört, finden Sandhoff, Kamp und Schneidewind auf dessen verlassener Yacht die Leiche eines Mannes, was die Aussage des Seglers zu bestätigen scheint. Inzwischen schlägt auf dem Schoner die Stimmung um, und es kommt zum Streit zwischen den zwei wohlhabenden, ungleichen Schwestern, den Krawinkel noch zusätzlich schürt. Parallel dazu laufen die Ermittlungen der Küstenwache weiter. Es stellt sich heraus, dass der unbekannte Tote auf Skippers Yacht einer der Entführer Ipsens war, der das Lösegeld bei sich geführt haben muss. Die Crew der "Albatros" begibt sich auf die Suche nach dem verdächtigen Skipper, der ebenso wie das Geld spurlos verschwunden ist.
