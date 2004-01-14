Küstenwache
Folge 2: Unter Verdacht
Die "Albatros" liefert sich eine Verfolgungsjagd mit einem Schmuggler-Motorboot, plötzlich fallen die überstrapazierten Motoren aus. Als die Mannschaft auf den Abschlepper wartet, entdeckt Mona Jürgens eine Yacht, die anscheinend außer Kontrolle geraten ist. Schon bald muss Kapitän Ehlers erschrocken feststellen, dass der Hilferuf, der gebrochen das Küstenwacheschiff erreicht, von Einsatzleiter Gruber stammt. Sofort ist allen klar, dass etwas Schreckliches passiert sein muss, und Ehlers, Carlson und Norge setzen im Schlauchboot über. Den Küstenwachlern bietet sich ein erschütternder Anblick, als sie Grubers Yacht betreten: Ihr Einsatzleiter sitzt zusammengesunken in einer Ecke und scheint unter Schock zu stehen.
