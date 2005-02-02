Küstenwache
Folge 7: In letzter Minute
Auf dem Frachter der Reederei Wilkens geht alles seinen gewohnten Gang, bis sich unbemerkt ein Container öffnet und vier blinde Passagiere auf Deck schleichen. Die Umweltschützer Alex, Katie, Maria und Christian werfen Wilkens vor, verbotene Chemikalien nach Russland zu schmuggeln und wollen mit einer gezielten Aktion die Öffentlichkeit alarmieren. Damit die Botschaft ihr Publikum auch erreicht, begleitet sie in geringer Entfernung ein Kamerateam auf einem Motorboot. Die Aktion wird mit dem Abschuss von Leuchtpatronen eröffnet, doch kaum hängt das erste Transparent, passiert ein schreckliches Unglück: Christian stürzt vom Peildeck herunter und bleibt reglos auf dem Boden liegen. Kurz darauf erreicht die Küstenwache den Frachter, aber Sanitäter Norge kann nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen. Von den Anwesenden will niemand gesehen haben, wie es zu dem Unfall kam. Kapitän Ehlers erhofft sich Aufschluss durch die Videoaufnahmen der Journalisten. Unterdessen nimmt Ehlers' Crew den Frachter unter die Lupe: Verdächtige Fässer lassen sich nicht finden, aber die Laborprobe einer ausgeschütteten Flüssigkeit beweist, dass ein toxischer Stoff an Bord gewesen sein muss. Hat Reeder Wilkens tatsächlich etwas zu vertuschen, und war Christians Tod kein Unfall, sondern Mord? Vor allem Alex glaubt an die Schuld von Wilkens, denn der Reeder ist sein Vater - ein kalter, herzloser Mann. Die Auswertung des Videos bestätigt Ehlers' Verdacht: Christian stand nicht alleine auf dem Peildeck, allem Anschein nach wurde er gestoßen. Plötzlich gerät Alex selbst unter Verdacht ein Mörder zu sein. Auf eigene Faust will er nun unbedingt das Gegenteil beweisen .
