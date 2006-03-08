Zum Inhalt springenBarrierefrei
Küstenwache

KultKrimiStaffel 9Folge 3vom 08.03.2006
44 Min.Folge vom 08.03.2006Ab 12

Es ist ein gänzlich schwarzer Tag für die neue Bootsfrau Alex Johannson von der Crew der Küstenwache. Während der Gerichtsverhandlung zur Klärung des Todes ihres ehemaligen Kapitäns und Einsatzleiters Peter Niehaus wird sie von ihrer Ex-Kollegin Karola Mühlecker schwer belastet: Sie soll Niehaus bei einer Drogenrazzia auf einem Kutter erschossen haben. Jetzt sagen Mühlecker und der des Schmuggels verdächtigte Kutterkapitän Stollwerk vor Gericht einheitlich aus, nicht Stollwerk sondern Johannsson habe den Kapitän erschossen.

