Küstenwache
Folge 23: Herzrasen
Mit Höchstgeschwindigkeit rast eine Motoryacht ziellos über die Ostsee. Der Fahrer scheint völlig außer sich zu sein, rammt fast ein anderes Boot, dessen Führer daraufhin einen Hilferuf an die Küstenwache absetzt. Sofort nimmt die "Albatros II" Kurs auf die Motoryacht. Kapitän Holger Ehlers und Bootsfrau Leonie Stern verfolgen sie mit dem Kontrollboot. Unvermutet stoppt die Yacht. Auf Deck ist niemand zu sehen. Vorsichtig klettern die beiden Polizisten an Bord. Plötzlich ein Schuss, der vom Niedergang her kommt. Dort kauert ein Mann, Richard Brehme, der Besitzer der Yacht. Ehlers und Stern pirschen sich vorsichtig heran. Brehme liegt auf dem Rücken - tot. Äußere Verletzungen sind bei dem Toten nicht zu erkennen. Offensichtlich starb er an Herzversagen. Was hatte ihn so in Rage gebracht, dass er derart die Kontrolle über sich verlor? Wie die Küstenwache ermittelt, litt der Besitzer einer Firma für Schiffsmechanik und Navigation unter Bluthochdruck. Die Kapsel in seiner Hand deutet darauf hin, dass Brehme noch im letzten Moment versucht hatte, seinen hohen Blutdruck in Griff zu bekommen. Doch die genaue Untersuchung birgt eine Überraschung: Nicht das blutdrucksenkende Mittel befand sich in der Kapsel, sondern ein gefährliches Amphetamin, das die gegenteilige Wirkung hervor ruft. Brehme wurde also ermordet. Kapitän Ehlers ordnet an, das Umfeld Brehmes genau unter die Lupe zu nehmen. Seine Crew macht sich eifrig an die Arbeit.
