Küstenwache
Folge 24: Der Duft des Todes
Großeinsatz für die Crew der "Albatros II". Sie fahndet nach einer Yacht, von der aus ein Frachtschiff überfallen wurde, das wertvolles bulgarisches Rosenöl geladen hatte. Dabei wurde ein Wachmann getötet. Der durch den Raub entstandene Schaden geht in die Millionen, denn der Frachter hatte ein Drittel der gesamten Weltjahresproduktion geladen. Während Polizeirat Gruber den Kapitän des Frachters, Manfred Boll, befragt, sinkt bei Kapitän Ehlers die Hoffnung, die Täter noch auf See zu erwischen. Plötzlich schreckt ein Notruf die Besatzung auf. Konrad Schadow bittet um Hilfe. Er wird von einem Boot verfolgt und beschossen. Sofort nimmt die "Albatros II" Kurs auf Schadows Boot. Der Fotograf wird schwer verwundet geborgen. Noch an Bord erliegt er seinen schweren Schussverletzungen. Anja Schadow nimmt die Nachricht vom Tod ihres Mannes gefasst auf. Als Ladebetriebleiterin im Lübecker Hafen ist sie viel beschäftigt. Wie die Küstenwache ermittelt, stand es um die Ehe der Schadows nicht besonders gut. Erschüttert hingegeben scheint Melanie Carlsen zu sein. Die junge Frau arbeitet seit einiger Zeit für Schadows kleinen Fotoverlag, der jedoch keinen Gewinn abwirft. Bootsfrau Leonie Stern vermutet richtig, dass Melanie die heimliche Geliebte Schadows war. Oder war seine Frau Anja hinter das Verhältnis gekommen und hat ihren Mann aus Eifersucht getötet? Untersuchungsergebnisse der KTU werfen ein anderes Licht auf den Mord. Denn Schadow wurde mit derselben Waffe ermordet, wie der Wachmann auf dem Frachter. War Schadow einer der Täter? Er könnte Informationen über die wertvolle Ladung von seiner Frau bekommen haben, denn Anja Schadow wusste natürlich von der Fracht. Hat das Ehepaar sogar zusammen gearbeitet? Laut Aussage von Kapitän Boll wurde er von Anja darüber informiert, dass sich die Entladung des Frachters um eine Stunde verschieben würde. Zeit genug, den Frachter zu stoppen und den Raub durchzuführen.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick