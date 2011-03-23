Zum Inhalt springenBarrierefrei
In den Fängen der Macht

Staffel 14Folge 24vom 23.03.2011
Folge vom 23.03.2011

Ein dramatischer Funkruf erreicht die Brücke der "Albatros II". Ein völlig entkräfteter junger Mann erklärt stammelnd, dass sie "nicht mehr können", "Ingo nicht finden" und "Hilfe brauchen". Als Kapitän Ehlers und Norge die Yacht erreichen, bietet sich ihnen ein verstörendes Bild: An Deck liegt eine junge Frau röchelnd und von Spasmen geschüttelt. Neben ihr kniet ein Mann und drückt sie grob auf die Planken, um sie zu beruhigen. Er ist unrasiert, seine Gesichtshaut von der Sonne verbrannt. Ein weiterer junger Mann kauert mit leeren Augen am Funkgerät. Auch er ist bärtig, seine Lippen sind trocken und aufgesprungen, aus seiner Nase tropft Blut auf seinen Pullover. Was ist in den vergangenen Stunden auf der Yacht vorgefallen?

