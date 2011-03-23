In den Fängen der MachtJetzt kostenlos streamen
Küstenwache
Folge 24: In den Fängen der Macht
Ein dramatischer Funkruf erreicht die Brücke der "Albatros II". Ein völlig entkräfteter junger Mann erklärt stammelnd, dass sie "nicht mehr können", "Ingo nicht finden" und "Hilfe brauchen". Als Kapitän Ehlers und Norge die Yacht erreichen, bietet sich ihnen ein verstörendes Bild: An Deck liegt eine junge Frau röchelnd und von Spasmen geschüttelt. Neben ihr kniet ein Mann und drückt sie grob auf die Planken, um sie zu beruhigen. Er ist unrasiert, seine Gesichtshaut von der Sonne verbrannt. Ein weiterer junger Mann kauert mit leeren Augen am Funkgerät. Auch er ist bärtig, seine Lippen sind trocken und aufgesprungen, aus seiner Nase tropft Blut auf seinen Pullover. Was ist in den vergangenen Stunden auf der Yacht vorgefallen?
