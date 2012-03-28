Küstenwache
Folge 26: Tödliches Kommando
Ein Notruf erreicht die "Albatros II". Mehrere Männer sind mit ihrer Segeljacht gesunken und haben sich auf einer Rettungsinsel in Sicherheit gebracht. Die Küstenwache kann sämtliche Schiffbrüchige sicher an Bord bringen. Niemand ist verletzt, trotzdem stehen die Männer noch unter Schock. Doch der Schein trügt. Während sich die Beamten darauf vorbereiten, die gesunkene Jacht zu bergen, stürmen die Männer plötzlich bewaffnet auf die Brücke. Sie reißen das Kommando an sich und bringen die "Albatros II" in ihre Gewalt. Sie nehmen die Besatzung gefangen - bis auf Kai Norge, der sich im Vorratslager aufhält. Der Schiffskoch realisiert jedoch bald, dass seine Crew in Schwierigkeiten steckt. Fieberhaft suchen die Entführer nach ihm, damit sie den Störsender an Bord abschalten können, der die Kommunikation vorübergehend lahmgelegt hat.
