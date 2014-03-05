Ehlers große EntscheidungJetzt kostenlos streamen
Küstenwache
Folge 22: Ehlers große Entscheidung
Kapitän Holger Ehlers hat sich an Bord der "Albatros II" in seine Kajüte zurückgezogen und scheint über etwas zu grübeln. Seine Kollegin und engste Vertraute an Bord, Wachhabende Saskia Berg, spürt, dass ihn etwas bedrückt. Doch Ehlers gibt vor, lediglich eine Abschiedsrede für einen Kollegen schreiben zu müssen. Allerdings fällt auch dem restlichen Team auf der Brücke auf, dass ihr Kapitän verändert ist. Zu Spekulationen bleibt jedoch keine Zeit, denn der Funkruf eines Ausflugsboots meldet einen merkwürdigen Vorfall: Angeblich habe ein Tourist beobachtet, wie von einem Kutter aus ein Mann ertränkt werden soll. Die "Albatros II" steuert die Stelle an, doch von einem Kutter ist weit und breit nichts zu sehen und auch die GPS-Auswertung gibt keinen Hinweis auf ein entsprechendes Boot.
