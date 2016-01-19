Küstenwache
Folge 21: Hexenloch
Wachhabende Saskia Berg wird entführt. Der Kidnapper bemüht sich allerdings keineswegs, seine Identität zu verbergen. Im Gegenteil: Er will, dass die Küstenwache ihm auf die Ostsee folgt. Der Entführer ist Gerd Thiele. Er erwartet, dass sein Schiff durch ein Naturereignis sinken wird - mit Saskia Berg an Bord. Thieles Sohn kam beim Untergang seines Fischkutters vor drei Jahren ums Leben. Thiele ist sich sicher, dass der Untergang auf die Existenz eines so genannten Hexenlochs zurückzuführen ist. Doch diese Theorie glaubt ihm bislang niemand. Nun möchte er sie auf diese radikale Art beweisen. Der einstige Fischer behauptet, dass starke Methangaseruptionen damals seinen Kutter zum Kentern brachten.
