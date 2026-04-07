#10 Epstein & die Eliten. Eine NATO ohne die USA? Doom Spending. Aussie Rules FootballJetzt kostenlos streamen
Land in Sicht - Der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends
Folge 10: #10 Epstein & die Eliten. Eine NATO ohne die USA? Doom Spending. Aussie Rules Football
Was wir über die Epstein-Eliten lernen, wie abhängig ist die NATO von den USA, sollen wir sparen oder ausgeben für die Apokalypse? Und: Aussie Rules Fußball. Es geht wieder rund mit der Crew von Land in Sicht. Klaus Brinkbäumer und KT Guttenberg diskutieren darüber, wie Donald Trumps Rede kurz vor Ostern bei uns ankommt und was es bedeutet, wenn wir in der NATO ohne die USA auskommen müssen. Waren wir schon viel zu lange von den USA abhängig und ist das jetzt die Chance, diese Abhängigkeiten zu reduzieren? Wir müssen reden: Über die Epstein-Files. Was sagen die Entdeckungen dieser Millionen von Dokumenten über die Kultur der Eliten aus? War Jeffrey Epstein ein Mastermind, der es wusste, Einfluss und Information einzusetzen, um Geld, S*x und Macht mit seinen Spielregeln zu erlangen? Oder ist er Nutznießer eines bereits existierenden, korrupten Elite-Systems, das dauerhaft hinterfragt werden sollte? Nicht immer ist sich die Crew über die Antwort zu diesen Fragen einig. Dann wird es besonders lebhaft! Ricardia Bramley spricht darüber, wie unterschiedlich wir Menschen über Geld denken, wenn wir glauben, die "Apokalypse" naht. Die Einen sparen und werden zu "Doom-Savers". Die Anderen geben jetzt erst recht das ganze Geld aus. Zum Schluss geht’s beim Sport um den Fußball in Australien. Wie unser Sport Redaktor Rüdiger Barth kürzlich den Fußball in Australien erlebt hat, welche Rolle der Sport in dem Land und dem Kontinent spielt-und: Was sind das eigentlich für Trikots? _x000B_Zu Allerletzt checken wird nochmal kurz mit dem Stern-Reporter–und unserem Gast von letzter Woche– Giuseppe di Grazia ein, der die Niederlage Italiens bei dem Spiel gegen Bosnien-Herzegowina noch nicht ganz verarbeitet hat. Ahoi und viel Spaß bei der neuen Folge! Der neue Podcast für alle, die Weltpolitik, Kultur und gesellschaftliche Trends analysieren wollen-immer mit Tiefe und Humor. Sie finden uns hier: Spotify: https://open.spotify.com/show/1qHGLQxzH2HsB2iyJPrPHy?si=4c405f07dc204e15 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?1=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Finde Land in Sicht hier: Instagram: https://www.instagram.com/landinsicht?igsh=ZDkzMXkxNmd3YWdm tiktok: https://www.tiktok.com/@landinsicht?r=1&t=ZG-94BtecLIW8P Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Weitere Sendehinweise: Mittwochs sehen Sie KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Jeden Donnerstag gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir Sie mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Freitags kommt "Make America GOOD again" mit Ricardia Bramley und KT Guttenberg. Gemeinsam sprechen die Beiden über die USA, ein Land, das für sie Heimat, Rätsel, Irritation und Inspiration zugleich ist-und das gerade jetzt besser verstanden werden will. Schreiben Sie uns mit Themenvorschlägen, Fragen und Anregungen. Wir freuen uns über jede Email, auch wenn wir nicht alle beantworten können: lis@openminds.media Nicht vergessen: Lassen Sie uns gerne eine Bewertung auf Spotify, Apple und Co. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Land in Sicht ist ein Guttenberg-Podcast, produziert von unserer Open Minds Media. Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/.gysigegenguttenbergpodcast Du möchtest Werbung in diesem Podcast schalten? Dann erfahre hier mehr über die Werbemöglichkeiten bei Seven.One Audio: https://www.seven.one/portfolio/sevenone-audio
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