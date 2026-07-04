Ball in Sicht: Achtelfinal-Tipp-Duell! BRA-NOR, MEX-ENG, POR-ESP, USA-BEL + deutscher PhantomschmerzJetzt kostenlos streamen
Land in Sicht - Der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends
Folge 14: Ball in Sicht: Achtelfinal-Tipp-Duell! BRA-NOR, MEX-ENG, POR-ESP, USA-BEL + deutscher Phantomschmerz
Wer hält den Traum vom WM-Titel am Leben? Und wer zeigt im Achtelfinale, dass er wirklich zu den Titelkandidaten gehört? Deutschland ist zwar ausgeschieden, doch die Weltmeisterschaft nimmt jetzt richtig Fahrt auf. Klaus Brinkbäumer und Rüdiger Barth blicken auf das Achtelfinale – und ordnen ein, warum das Niveau des Turniers bislang überraschend hoch ist. Mit Blick auf die Mannschaften, die noch im Wettbewerb stehen, stellt sich dabei auch die Frage: War Deutschland am Ende zurecht nicht mehr dabei? Jetzt beginnt die Phase, in der jeder Fehler das Aus bedeuten kann. Rüdiger und Klaus tippen die Achtelfinalpartien, sprechen über Favoriten, knifflige Duelle und Mannschaften, die ihren Titeltraum am Leben halten wollen. Dabei gibt es auch die eine oder andere mutige Prognose – inklusive eines mutigen 8:0-Tipps. Welche Begegnung könnte überraschend deutlich werden? Und wer zieht am Ende tatsächlich ins Viertelfinale ein? Viel Spaß mit Ball in Sicht! Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/LandinSicht_Podcast „Ball in Sicht“ erscheint während der WM regelmäßig im Land-in-Sicht Kanal, auf allen Podcast-Plattformen sowie auf Joyn und YouTube. Sie finden uns hier: Spotify: https://open.spotify.com/show/1qHGLQxzH2HsB2iyJPrPHy?si=4c405f07dc204e15 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?1=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Finde Land in Sicht hier: Instagram: https://www.instagram.com/landinsicht?igsh=ZDkzMXkxNmd3YWdm tiktok: https://www.tiktok.com/@landinsicht?r=1&t=ZG-94BtecLIW8P Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Weitere Sendehinweise: Mittwochs sehen Sie KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Jeden Donnerstag gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir Sie mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Freitags kommt "Make America GOOD again" mit Ricardia Bramley und KT Guttenberg. Gemeinsam sprechen die Beiden über die USA, ein Land, das für sie Heimat, Rätsel, Irritation und Inspiration zugleich ist-und das gerade jetzt besser verstanden werden will. Schreiben Sie uns mit Fragen und Anregungen. Wir freuen uns über jede Email, auch wenn wir nicht alle beantworten können: lis@openminds.media
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