Die Merz-Krise. Hält die Koalition? Rückzug US Army. Was macht KI mit unseren Jobs? Bayern vs. PSGJetzt kostenlos streamen
Land in Sicht - Der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends
Folge 14: Die Merz-Krise. Hält die Koalition? Rückzug US Army. Was macht KI mit unseren Jobs? Bayern vs. PSG
Der "sensible" Kanzler und die Koalition. Trump entzieht uns Truppen und kann uns die KI permanent den Job kosten? Bayern spielt gegen Paris!Ob es Lars Klingbeil bei seiner sog. Bertelsmann Rede ist, oder ein Bundeskanzler, der sich darüber beschwert, dass noch nie ein Kanzler oder eine Kanzlerin so schlecht behandelt wurde wie er, so richtig kommen die Reformen nicht ins Rollen. Woran liegt's? Die neue Woche bietet jedenfalls wieder viel politischen Stoff. Die Crew von Land in Sicht mit Klaus Brinkbäumer, Karl-Theodor zu Guttenberg, Rüdiger Barth, Peter Greve und Ricardia Bramley diskutiert in der Politik über die Haltbarkeit der Koalition. Außerdem sprechen wir über Trump, der sich an Merz Kommentaren in einer Schule rächt und Truppen aus Deutschland abzieht, und somit die transatlantischen Beziehungen weiterhin belastet. Doch macht er uns damit auch angreifbarer, was zum Beispiel die Mittelstrecken Raketen angeht? Heiß debattiert wird ein Artikel in der New York Times, in dem von der "Permanent Underclass" (dauerhafte Unterschicht) durch den Ersatz menschlicher Arbeit durch die KI die Rede ist. Auch in Deutschland? Gibt es Land in Sicht im Bezug auf die Künstliche Intelligenz und mittelständische Jobs? Diesmal strugglet die Crew ein wenig damit, Positives zu finden, doch es gelingt uns auch hier wieder! Weiter geht's mit Peter Greve zur künstlichen Intelligenz in der Werbung und erzählt von einem ganz bestimmten Werbeplakat in Berlin. Rüdiger Barth, erzählt uns zum Abschluss von dem spannenden Duell, das uns diese Woche erwartet, wenn der FC Bayern auf Paris Saint-Germain trifft. Unser Kulturtipp diese Woche ist "Every Brilliant Thing, ein nicht neues Theaterstück, das jetzt aber mit dem ehemaligen Harry Potter Schauspieler Daniel Radcliffe in New York aufgeführt wird und uns zeigt, warum das Leben wunderschön ist. Ahoi und viel Vergnügen bei der neuen Folge von Land in Sicht! Essay von Jasmine Sun in der New York Times (https://www.nytimes.com/2026/04/30/opinion/ai-labor-work-force-silicon-valley.html?unlocked_article_code=1.fFA.ar-X.Myf2AnEDClCj&smid=nytcore-ios-share) Tickets für die Live-Show: https://landhaus-walter.de/event/live-podcast-land-in-sicht/ Der neue Podcast für alle, die Weltpolitik, Kultur und gesellschaftliche Trends analysieren wollen-immer mit Tiefe und Humor. Sie finden uns hier: Spotify: https://open.spotify.com/show/1qHGLQxzH2HsB2iyJPrPHy?si=4c405f07dc204e15 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?1=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Finde Land in Sicht hier: Instagram: https://www.instagram.com/landinsicht?igsh=ZDkzMXkxNmd3YWdm tiktok: https://www.tiktok.com/@landinsicht?r=1&t=ZG-94BtecLIW8P Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Weitere Sendehinweise: Mittwochs sehen Sie KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Jeden Donnerstag gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir Sie mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Freitags kommt "Make America GOOD again" mit Ricardia Bramley und KT Guttenberg. Gemeinsam sprechen die Beiden über die USA, ein Land, das für sie Heimat, Rätsel, Irritation und Inspiration zugleich ist-und das gerade jetzt besser verstanden werden will. Schreiben Sie uns mit Themenvorschlägen, Fragen und Anregungen. Wir freuen uns über jede Email, auch wenn wir nicht alle beantworten können: lis@openminds.media Nicht vergessen: Lassen Sie uns gerne eine Bewertung auf Spotify, Apple und Co. Land in Sicht ist ein Guttenberg-Podcast, produziert von unserer Open Minds Media. Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/.gysigegenguttenbergpodcast Du möchtest Werbung in diesem Podcast schalten? Dann erfahre hier mehr über die Werbemöglichkeiten bei Seven.One Audio: https://www.seven.one/portfolio/sevenone-audio
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