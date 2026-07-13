Ball in Sicht: Halbfinal-Tipp Duell FRA-ESP, ENG-ARG. Tuchel & Bellingham! Bevorzugt die FIFA Argentinien?Jetzt kostenlos streamen
Land in Sicht - Der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends
Folge 18: Ball in Sicht: Halbfinal-Tipp Duell FRA-ESP, ENG-ARG. Tuchel & Bellingham! Bevorzugt die FIFA Argentinien?
War der Weg ins Halbfinale für alle gleich schwer? Und wartet mit Frankreich gegen Spanien schon das Spiel des Turniers? Die letzten vier Teams stehen fest: Frankreich trifft auf Spanien, England auf Argentinien. Klaus Brinkbäumer und Rüdiger Barth blicken zunächst auf die Viertelfinals zurück – auf dominante Auftritte, dramatische Schlussphasen und die Momente, über die nach dem Abpfiff besonders intensiv diskutiert wurde. Hat sich Argentinien den Einzug ins Halbfinale wirklich selbst verdient? Und warum sorgt eine Szene um Breel Embolo noch immer für Gesprächsstoff? Der Blick richtet sich anschließend auf die beiden Halbfinals. Ist Frankreich gegen Spanien tatsächlich das Finale vor dem Finale? Oder könnte England oder Argentinien den Titeltraum der Favoriten platzen lassen? Das Hostduo tippt beide Partien und diskutiert, worauf es jetzt ankommt: individuelle Klasse, Mentalität und die Fähigkeit, in den entscheidenden Momenten Verantwortung zu übernehmen. Wer zieht ins WM-Finale ein? Viel Spaß mit Ball in Sicht! Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/LandinSicht_Podcast „Ball in Sicht“ erscheint während der WM regelmäßig im Land-in-Sicht Kanal, auf allen Podcast-Plattformen sowie auf Joyn und YouTube. Sie finden uns hier: Spotify: https://open.spotify.com/show/1qHGLQxzH2HsB2iyJPrPHy?si=4c405f07dc204e15 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?1=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Finde Land in Sicht hier: Instagram: https://www.instagram.com/landinsicht?igsh=ZDkzMXkxNmd3YWdm tiktok: https://www.tiktok.com/@landinsicht?r=1&t=ZG-94BtecLIW8P Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Weitere Sendehinweise: Mittwochs sehen Sie KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Jeden Donnerstag gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir Sie mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Freitags kommt "Make America GOOD again" mit Ricardia Bramley und KT Guttenberg. Gemeinsam sprechen die Beiden über die USA, ein Land, das für sie Heimat, Rätsel, Irritation und Inspiration zugleich ist-und das gerade jetzt besser verstanden werden will. Schreiben Sie uns mit Fragen und Anregungen. Wir freuen uns über jede Email, auch wenn wir nicht alle beantworten können: lis@openminds.media
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