Ball in Sicht: Halbfinals: Messis Triumph. Tuchels Drama. Mbappés Frust. Olé, España! Wer wird WM-Dritter?Jetzt kostenlos streamen
Land in Sicht - Der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends
Folge 20: Ball in Sicht: Halbfinals: Messis Triumph. Tuchels Drama. Mbappés Frust. Olé, España! Wer wird WM-Dritter?
Hat Spanien wie ein künftiger Weltmeister gespielt? Und was ist mit England nach der Führung passiert? Die Weltmeisterschaft hat ihre beiden Finalisten gefunden – und Klaus Brinkbäumer und Rüdiger Barth blicken auf zwei Halbfinals zurück, die unterschiedlicher kaum hätten verlaufen können. Spanien nimmt Frankreich überraschend deutlich die Kontrolle aus der Hand und zieht verdient ins Finale ein. War das die Vorstellung eines künftigen Weltmeisters? Das zweite Halbfinale entwickelt sich zu einem der aggressivsten Spiele dieser Weltmeisterschaft. England geht in Führung – doch danach kippt die Partie völlig. Was ist passiert? Steht Thomas Tuchel nun zurecht in der Kritik? Bevor das Finale ansteht, richtet sich der Blick noch auf das Spiel um Platz drei. Für Frankreich und England geht es um einen versöhnlichen Abschluss – und vielleicht auch um Antworten auf die Fragen, die ihre Halbfinal-Niederlagen aufgeworfen haben. Viel Spaß mit Ball in Sicht! Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/LandinSicht_Podcast „Ball in Sicht“ erscheint während der WM regelmäßig im Land-in-Sicht Kanal, auf allen Podcast-Plattformen sowie auf Joyn und YouTube. Sie finden uns hier: Spotify: https://open.spotify.com/show/1qHGLQxzH2HsB2iyJPrPHy?si=4c405f07dc204e15 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?1=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Finde Land in Sicht hier: Instagram: https://www.instagram.com/landinsicht?igsh=ZDkzMXkxNmd3YWdm tiktok: https://www.tiktok.com/@landinsicht?r=1&t=ZG-94BtecLIW8P Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Weitere Sendehinweise: Mittwochs sehen Sie KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Jeden Donnerstag gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir Sie mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Freitags kommt "Make America GOOD again" mit Ricardia Bramley und KT Guttenberg. Gemeinsam sprechen die Beiden über die USA, ein Land, das für sie Heimat, Rätsel, Irritation und Inspiration zugleich ist-und das gerade jetzt besser verstanden werden will. Schreiben Sie uns mit Fragen und Anregungen. Wir freuen uns über jede Email, auch wenn wir nicht alle beantworten können: lis@openminds.media
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick