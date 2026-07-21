Spahns Rücktritt. Selenskyjs Personalpolitik. "Odyssee". Heiraten gegen Altersarmut? + WM-FazitJetzt kostenlos streamen
Land in Sicht - Der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends
Folge 25: Spahns Rücktritt. Selenskyjs Personalpolitik. "Odyssee". Heiraten gegen Altersarmut? + WM-Fazit
Wo endet Politik, wo beginnt Privatsache? Welches Vermächtnis hinterlässt diese Weltmeisterschaft? Ist die Ehe noch zeitgemäß? Die Weltmeisterschaft ist entschieden: Spanien krönt sich zum verdienten Weltmeister. Klaus Brinkbäumer blickt gemeinsam mit Rüdiger Barth auf das Finale zurück und zieht Bilanz: Hat sich das größere Teilnehmerfeld am Ende bewährt? Warum konnte das Endspiel nicht alle Erwartungen erfüllen? Und welche Spuren hinterlässt dieses Turnier – auf und neben dem Platz? In der Politik sorgt Jens Spahn erneut für Diskussionen. Er ist mithilfe einer Leihmutter Vater geworden. Dadurch steht für KT Guttenberg die Frage im Raum, wie weit das Privatleben von Politikerinnen und Politikern von den Positionen ihrer Partei getrennt werden kann. Wo endet das Persönliche – und wo beginnt politische Glaubwürdigkeit? Außerdem geht der Blick in die Ukraine, wo eine überraschende Regierungsumbildung Fragen nach den Hintergründen aufwirft. Mit Peter Greve geht es in die Welt des Kinos: Christopher Nolans „Die Odyssee“ gilt schon jetzt als eines der ambitioniertesten Filmprojekte der vergangenen Jahre. Der Film setzt konsequent auf praktische Effekte und große Bilder statt auf den einfachen Weg. Im Mittelpunkt stehen dabei zeitlose Fragen nach Schuld, Scham und Gewissen. Ricardia Bramley widmet sich schließlich einer ganz praktischen Frage: Lohnt sich Heiraten heute noch – auch aus finanziellen Gründen? Zwischen Erbrecht, Altersvorsorge und steuerlichen Vorteilen geht es um die besondere Stellung der Ehe und die Frage, ob sie in einer Gesellschaft mit immer mehr Singles noch gerechtfertigt ist. Ahoi und viel Spaß mit der neuen Folge! Tickets für die Live-Show: https://landhaus-walter.de/event/live-podcast-land-in-sicht/ Der neue Podcast für alle, die Weltpolitik, Kultur und gesellschaftliche Trends analysieren wollen-immer mit Tiefe und Humor. Sie finden uns hier: Spotify: https://open.spotify.com/show/1qHGLQxzH2HsB2iyJPrPHy?si=4c405f07dc204e15 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?1=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Finde Land in Sicht hier: Instagram: https://www.instagram.com/landinsicht?igsh=ZDkzMXkxNmd3YWdm tiktok: https://www.tiktok.com/@landinsicht?r=1&t=ZG-94BtecLIW8P Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Weitere Sendehinweise: Mittwochs sehen Sie KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Jeden Donnerstag gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir Sie mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Freitags kommt "Make America GOOD again" mit Ricardia Bramley und KT Guttenberg. Gemeinsam sprechen die Beiden über die USA, ein Land, das für sie Heimat, Rätsel, Irritation und Inspiration zugleich ist-und das gerade jetzt besser verstanden werden will. Schreiben Sie uns mit Themenvorschlägen, Fragen und Anregungen. Wir freuen uns über jede Email, auch wenn wir nicht alle beantworten können: lis@openminds.media Nicht vergessen: Lassen Sie uns gerne eine Bewertung auf Spotify, Apple und Co. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Land in Sicht ist ein Guttenberg-Podcast, produziert von unserer Open Minds Media. Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/LandinSicht_Podcast Du möchtest Werbung in diesem Podcast schalten? Dann erfahre hier mehr über die Werbemöglichkeiten bei Seven.One Audio: https://www.seven.one/portfolio/sevenone-audio
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