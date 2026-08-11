Sprengstoff-Drohne in Leipzig! Verliert Europa die Kontrolle? Bundespräsidentenwahl + 2. LigaJetzt kostenlos streamen
Land in Sicht - Der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends
Folge 28: Sprengstoff-Drohne in Leipzig! Verliert Europa die Kontrolle? Bundespräsidentenwahl + 2. Liga
Wie viele Krisen kann Europa gleichzeitig bewältigen? Und wer schafft den Sprung in die Bundesliga? In Leipzig wird eine Drohne mit Sprengstoff entdeckt, nur ein Defekt verhindert offenbar eine Explosion. Was steckt dahinter? Russland weist jede Beteiligung zurück – doch wie glaubwürdig ist das? Klaus Brinkbäumer und KT Guttenberg diskutieren, was der Fund über die Sicherheitslage in Deutschland verrät und ob wir längst Teil einer hybriden Kriegsführung sind. Gleichzeitig steht Europa vor mehreren Krisen: Iran, Ukraine, Rekordhitze und Migration. Sind diese Entwicklungen tatsächlich miteinander verbunden? Und verliert Europa gerade die Kontrolle über seine eigene politische Handlungsfähigkeit? Auch der Blick auf die nächste Bundespräsidentenwahl zeigt, dass eine historische Entscheidung möglich ist: Wer kandidiert, wer wählt – und könnte Deutschland erstmals eine Bundespräsidentin bekommen? Im Sport ist die neue Saison der 2. Bundesliga gestartet. Gemeinsam mit Rüdiger Barth geht es um die Frage, welche Teams gut aus der Vorbereitung gekommen sind und wer schon früh unter Druck steht. Welche Mannschaften gehören zu den Aufstiegskandidaten, wer muss um den Klassenerhalt kämpfen? Und welche Bedeutung haben die ersten Ergebnisse, wenn das Transferfenster noch geöffnet ist? Ahoi und viel Spaß mit der neuen Folge! Der neue Podcast für alle, die Weltpolitik, Kultur und gesellschaftliche Trends analysieren wollen-immer mit Tiefe und Humor. Sie finden uns hier: Spotify: https://open.spotify.com/show/1qHGLQxzH2HsB2iyJPrPHy?si=4c405f07dc204e15 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?1=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Finde Land in Sicht hier: Instagram: https://www.instagram.com/land_in_sicht tiktok: https://www.tiktok.com/@landinsicht?r=1&t=ZG-94BtecLIW8P Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Weitere Sendehinweise: Mittwochs sehen Sie KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Jeden Donnerstag gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir Sie mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Freitags kommt "Make America GOOD again" mit Ricardia Bramley und KT Guttenberg. Gemeinsam sprechen die Beiden über die USA, ein Land, das für sie Heimat, Rätsel, Irritation und Inspiration zugleich ist-und das gerade jetzt besser verstanden werden will. Schreiben Sie uns mit Themenvorschlägen, Fragen und Anregungen. Wir freuen uns über jede Email, auch wenn wir nicht alle beantworten können: lis@openminds.media Nicht vergessen: Lassen Sie uns gerne eine Bewertung auf Spotify, Apple und Co. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Land in Sicht ist ein Guttenberg-Podcast, produziert von unserer Open Minds Media. Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/LandinSicht_Podcast Du möchtest Werbung in diesem Podcast schalten? Dann erfahre hier mehr über die Werbemöglichkeiten bei Seven.One Audio: https://www.seven.one/portfolio/sevenone-audio
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