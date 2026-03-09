#6 Wie geht es weiter im Irankrieg? Die Wahl in Ba-Wü. Weimer, ein "Kulturkampf-Minister"? Fußball: Abstiegskampf!Jetzt kostenlos streamen
Land in Sicht - Der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends
Folge 6: #6 Wie geht es weiter im Irankrieg? Die Wahl in Ba-Wü. Weimer, ein "Kulturkampf-Minister"? Fußball: Abstiegskampf!
Haben USA und Israel im Irankrieg dieselben Ziele? Die Lehren aus der Wahl in Baden-Württemberg. Berlinale, Buchhandlungs-Preis: Zieht Berlin etwa in einen Kulturkampf? Plus: Als Fan des FC St. Pauli mitten im Abstiegskampf Land in Sicht! - mit Klaus Brinkbäumer, Karl-Theodor Guttenberg, Rüdiger Barth und Peter Greve Die aktuelle Folge zeigt: Streit kann richtig Spaß machen, ein fruchtbarer Austausch gegensätzlicher Argumente sein - und am Ende lacht man dennoch zusammen! Von intensiven Debatten ist die neue Episode geprägt. Vor allem zwischen Karl-Theodor zu Guttenberg und Teilen der Runde zeigen sich unterschiedliche Einschätzungen. Zu Beginn steht die geopolitische Lage am Golf im Mittelpunkt - zwischen Israel, den USA und ihren Verbündeten einerseits und dem Iran andererseits. Wurde Washington in den Konflikt von Israel hineingezogen? KT Guttenberg sagt ganz klar: Nein. Aber er vertritt eine eher kritische Sicht auf die amerikanische Rolle und weist daraufhin, dass sich der Konflikt als komplexer erweist als von der US-Regierung erwartet. Wohin steuert nun der Irankrieg? Klaus Brinkbäumer hat seine ganz eigene Sicht auf die Lage. Die Runde redet anschließend über die Landtagswahlen in Baden-Württemberg. Rüdiger Barth, der in Baden aufgewachsen ist, schildert, warum sich die Wählerinnen und Wähler wohl für Cem Özdemir entschieden haben - und warum das Abschneiden der AfD für diese Partei eine Enttäuschung ist. Danach geht es um Kulturstaatsminister Wolfram Weimer und dessen Intervention beim Deutschen Buchhandlungspreis und zuvor bei der Berlinale. Erleben wir aktuell einen Kulturkampf? Die Positionen prallen hart aufeinander: eine Diskussion über staatlichen Einfluss im Kulturbereich und über „Cancel Culture" entbrennt, bei der Peter Greve ganz anders als KT Guttenberg argumentiert. Zum Abschluss geht es um den Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga. Rüdiger Barth will von Klaus Brinkbäumer wissen: Warum nur leidet ein Fan so mit? Der Anhänger des FC St. Pauli und von Preußen Münster erklärt, warum er Hoffnung für seinen Kiezklub hat, aber sich um den Klub seiner Heimatstadt sorgt. Der neue Podcast für alle, die Weltpolitik, Kultur und gesellschaftliche Trends analysieren wollen-immer mit Tiefe und Humor. Sie finden uns hier: Spotify: https://open.spotify.com/show/1qHGLQxzH2HsB2iyJPrPHy?si=4c405f07dc204e15 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?1=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Finde Land in Sicht hier: Instagram: https://www.instagram.com/landinsicht?igsh=ZDkzMXkxNmd3YWdm tiktok: https://www.tiktok.com/@landinsicht?r=1&t=ZG-94BtecLIW8P Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Weitere Sendehinweise: Mittwochs sehen Sie KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Jeden Donnerstag gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir Sie mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Freitags kommt "Make America GOOD again" mit Ricardia Bramley und KT Guttenberg. Gemeinsam sprechen die Beiden über die USA, ein Land, das für sie Heimat, Rätsel, Irritation und Inspiration zugleich ist-und das gerade jetzt besser verstanden werden will. Schreiben Sie uns mit Themenvorschlägen, Fragen und Anregungen. Wir freuen uns über jede Email, auch wenn wir nicht alle beantworten können: lis@openminds.media Nicht vergessen: Lassen Sie uns gerne eine Bewertung auf Spotify, Apple und Co. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Land in Sicht ist ein Guttenberg-Podcast, produziert von unserer Open Minds Media. Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/.gysigegenguttenbergpodcast Du möchtest Werbung in diesem Podcast schalten? Dann erfahre hier mehr über die Werbemöglichkeiten bei Seven.One Audio: https://www.seven.one/portfolio/sevenone-audio
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