Öl und KI im Iran-Krieg, die Oscars - und ist ChatGPT die bessere Therapeutin?Jetzt kostenlos streamen
Land in Sicht - Der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends
Folge 7: Öl und KI im Iran-Krieg, die Oscars - und ist ChatGPT die bessere Therapeutin?
Wie der Iran-Krieg die Weltwirtschaft beeinflusst, die Oscars und ist ChatGPT ein gute Alternative zur Psychotherapie? Heute ist die Crew zu viert - mit Klaus Brinkbäumer, KT Guttenberg und Peter Greve - ohne unseren Sportreporter Rüdiger Barth, dafür aber wieder mit unserer "Lebensphilosophin" Ricardia Bramley. Es geht natürlich um den Iran und noch spezieller um zwei neue Aspekte der Kriegsführung und der Angriffe im Iran: Öl und künstliche Intelligenz. Inwieweit ist die künstliche Intelligenz für Fehler und Entscheidungen im Iran und darüber hinaus verantwortlich? Wird die Verantwortung für Fehler durch künstliche Intelligenz ausgelagert? Und reden wir beim Krieg im Iran letztendlich von einem Krieg um die Ölpreise? Daneben geht es natürlich um die Oscar-Gewinner und -Gewinnerinnen, welche Filme uns gefallen haben und welche nicht (darüber sind wir uns sehr uneinig!). In der Sparte Leben erzählt Ricardia von einem Selbstversuch mit ChatGPT. Im Zeitalter, da künstliche Intelligenz nun auch als Therapeutin und sogar als romantischer Partner angewendet wird, fragen wir uns: Inwieweit haben sogenannte Large Language Models einen echten Vorteil gegenüber Menschen? Und letztlich: Ist künstliche Intelligenz in einer echten Krise wirklich hilfreich? All das und mehr in der neuen Folge von Land in Sicht. Ahoi und viel Vergnügen! Der neue Podcast für alle, die Weltpolitik, Kultur und gesellschaftliche Trends analysieren wollen-immer mit Tiefe und Humor. Sie finden uns hier: Spotify: https://open.spotify.com/show/1qHGLQxzH2HsB2iyJPrPHy?si=4c405f07dc204e15 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?1=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Finde Land in Sicht hier: Instagram: https://www.instagram.com/landinsicht?igsh=ZDkzMXkxNmd3YWdm tiktok: https://www.tiktok.com/@landinsicht?r=1&t=ZG-94BtecLIW8P Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Weitere Sendehinweise: Mittwochs sehen Sie KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Jeden Donnerstag gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir Sie mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Freitags kommt "Make America GOOD again" mit Ricardia Bramley und KT Guttenberg. Gemeinsam sprechen die Beiden über die USA, ein Land, das für sie Heimat, Rätsel, Irritation und Inspiration zugleich ist-und das gerade jetzt besser verstanden werden will. Schreiben Sie uns mit Themenvorschlägen, Fragen und Anregungen. Wir freuen uns über jede Email, auch wenn wir nicht alle beantworten können: lis@openminds.media Nicht vergessen: Lassen Sie uns gerne eine Bewertung auf Spotify, Apple und Co. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Land in Sicht ist ein Guttenberg-Podcast, produziert von unserer Open Minds Media. Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/.gysigegenguttenbergpodcast Du möchtest Werbung in diesem Podcast schalten? Dann erfahre hier mehr über die Werbemöglichkeiten bei Seven.One Audio: https://www.seven.one/portfolio/sevenone-audio
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