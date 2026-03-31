#9: Israels Kriegsziele. Weltwirtschaftskrise. SPD! Einsamkeit. Italiens WM-DramaJetzt kostenlos streamen
Land in Sicht - Der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends
Folge 9: #9: Israels Kriegsziele. Weltwirtschaftskrise. SPD! Einsamkeit. Italiens WM-Drama
Was will Israel im Irankrieg? Kippt die Weltwirtschaft? Klingbeil und die SPD-Krise. Wie steht's um die Meinungsfreiheit. Kampf der Einsamkeit! Und: Italiens großes Fußball-Drama Auch heute kommen wir bei Land in Sicht nicht um den Iran-Krieg. Host Klaus Brinkbäumer und KT Guttenberg. beschäftigen sich mit den vielen Fragen dieses Konflikts: Was will Israel mit diesem Krieg erreichen? Welche Rollen spielen Benjamin Netanyahu und Donald Trump? Und wer von diesen beiden Staatsoberhäuptern kontrolliert eigentlich das Andere? Diskutiert wird auch über die wirtschaftlichen Folgen des Iran-Krieges. Wie geht es weiter mit Lieferketten, was sind die Konsequenzen für die deutsche Volkswirtschaft und sind wir schon in einer "globalen Instabilität", wie sie die Financial Times ausgerufen hat? Zuletzt geht es in unserem Politik-Segment um den Abstieg der SPD. Sind wir am Ende der Sozialdemokraten Deutschlands? Wie kommt es, dass die SPD offenbar die Nähe zu den Sorgen und Bedürfnissen der Bürger und Bürgerinnen Deutschlands nicht nutzen kann, um zur Essenz der Partei und ihrer Mission zurückzukehren? Im Kulturteil mit Peter Greve dreht es sich um die Meinungsfreiheit. In seinem gleichnamigen Buch, spricht Ronen Steinke über die Themen Cancel Culture, die Kritik an Meinungsäußerungen und wie es in Deutschland um die Meinungsfreiheit steht. In dem Zusammenhang darf der Fall El Hotzo nicht fehlen, der kürzlich aufgrund verschiedener Tweets vor Gericht stand und freigesprochen wurde. In der Sparte Leben spricht Ricardia Bramley über die Pandemie der Einsamkeit, welche Bevölkerungsgruppen am meisten betroffen sind, und wie sie im Selbstversuch begonnen hat, Events und Ressourcen zu finden, die gegen die Einsamkeit anzugehen versuchen. Im Sport haben wir die besondere Freude, den Gast Giuseppe de Grazia begrüßen zu dürfen. Der Stern-Journalist spricht mit Ex-Stern Journalist Rüdiger Barth über die WM-Qualifikation und Italiens große Hoffnung auf die Teilnahme durch einen möglichen Sieg gegen Bosnien-Herzegowina heute Abend. Ahoi und viel Spaß bei der neuen Folge! Land in Sicht. Der neue Podcast für alle, die Weltpolitik, Kultur und gesellschaftliche Trends analysieren wolle immer mit Tiefe und Humor. Sie finden uns hier: Spotify: https://open.spotify.com/show/1qHGLQxzH2HsB2iyJPrPHy?si=4c405f07dc204e15 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?1=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Finde Land in Sicht hier: Instagram: https://www.instagram.com/landinsicht?igsh=ZDkzMXkxNmd3YWdm tiktok: https://www.tiktok.com/@landinsicht?r=1&t=ZG-94BtecLIW8P Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Weitere Sendehinweise: Mittwochs sehen Sie KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Jeden Donnerstag gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir Sie mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Freitags kommt "Make America GOOD again" mit Ricardia Bramley und KT Guttenberg. Gemeinsam sprechen die Beiden über die USA, ein Land, das für sie Heimat, Rätsel, Irritation und Inspiration zugleich ist-und das gerade jetzt besser verstanden werden will. Schreiben Sie uns mit Themenvorschlägen, Fragen und Anregungen. Wir freuen uns über jede Email, auch wenn wir nicht alle beantworten können: lis@openminds.media Nicht vergessen: Lassen Sie uns gerne eine Bewertung auf Spotify, Apple und Co. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Land in Sicht ist ein Guttenberg-Podcast, produziert von unserer Open Minds Media. Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/.gysigegenguttenbergpodcast Du möchtest Werbung in diesem Podcast schalten? Dann erfahre hier mehr über die Werbemöglichkeiten bei Seven.One Audio: https://www.seven.one/portfolio/sevenone-audio
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