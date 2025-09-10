Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 10vom 10.09.2025
16 Min.Folge vom 10.09.2025Ab 12

Diese Woche sind wir im Engadin unterwegs. Freue dich auf eine Milchfarm hoch oben im Berggebiet, auf die Lataria Engiadinaisa - eine der höchstgelegenen Molkereien Europas -, auf eine Künstlerin, die aus Holz mit Motorsäge Skulpturen und Möbel zaubert, und auf einen holländischen Surfer, der dem Malojawind folgte und seine Liebe zum Engadin entdeckte.

SAT.1
