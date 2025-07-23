landuf, landab
Folge 3: Murtensee - Broye
16 Min.Folge vom 23.07.2025Ab 12
Diese Woche sind wir in der Region Murtensee - Broye unterwegs. Freue dich auf den familiengeführten Hofladen Gutknecht Gemüse, der regionales und nachhaltiges Obst und Gemüse anbietet, auf das Pfahlbaudorf Gletterens, das die Steinzeit lebendig werden lässt, und auf das Schweizer Nationalgestüt in Avenches, das sich der Erhaltung der Freibergerpferde und unteranderem dem traditionellen Sattlerhandwerk widmet.
