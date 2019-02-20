Geissli, Skilift-Besitzer und Party-Hütten-Wart in AdelbodenJetzt kostenlos streamen
landuf, landab
Folge 3: Geissli, Skilift-Besitzer und Party-Hütten-Wart in Adelboden
16 Min.Folge vom 20.02.2019Ab 12
Diese Woche gehen wir dem Engstligen-Fluss entlang bis nach Adelboden. Mit dabei: 150 Geissli, ein Skilift-Besitzer, ein Party-Hütten-Wart mit schottischen Hochland-Rindern und ein junger Bergführer.
